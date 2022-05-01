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Окупанти обстріляли Чернігівську область. Можливі нові провокації на північних рубежах

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Київ, Неділя 01 травня 2022 19:23
Окупанти обстріляли Чернігівську область. Можливі нові провокації на північних рубежах Фото: окупанти готують провокації на північному кордоні України (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти сьогодні обстріляли Чернігівську область. Крім того, противник проводив повітряну розвідку в Сумському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

Повідомляється, що 1 травня на Сіверському напрямку противник обстріляв позиції українських військових в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області. Крім того, окупанти поводили повітряну розвідку в Сумському напрямку. Ворог використовував безпілотник.

У Генштабі не виключають проведення окупантами демонстраційних дій уздовж кордону. Противник також може відновити обстріли позицій українських військових та інфраструктури в прикордонних районах на цьому напрямку.

Нагадаємо, 30 квітня противник атакував позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Окупанти застосували міномети.

Зазначимо, днем раніше вертоліт російських військ завдав ракетного удару по прикордонниках у Сумській області.

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