Оккупанты мстят "Азову" за победу Украины на "Евровидении", рисуя послания на бомбах

Как сообщалось, Украина победила в конкурсе "Евровидение 2022" благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята исполнили песню Stefania.

После исполнения песни лидер группы Олег Псюк на весь мир рассказал о войне в Украине. Артист под угрозой дисквалификации попросил "помочь Украине, Мариуполю, помочь "Азовстали" прямо сейчас". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказал он.

