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Оккупанты мстят "Азову" за победу Украины на "Евровидении", рисуя послания на бомбах

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Мариуполь, Воскресенье 15 мая 2022 10:45
Оккупанты мстят "Азову" за победу Украины на "Евровидении", рисуя послания на бомбах Фото: оккупанты мстят "Азову" за победу Украины на "Евровидении" (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные настолько циничны, что решили отомстить Украине за победу на "Евровидении-2022". Отправляя зажигательные бомбы на головы защитников Мариуполя, они ставят дату финала песенного конкурса с надписью: "Kalusha, как вы и просили!".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вот реакция российских военных на нашу победу на "Евровидении 2022". И эта реакция массово радостно поддержана населением недоимперии", - говорится в сообщении.

Оккупанты мстят &quot;Азову&quot; за победу Украины на &quot;Евровидении&quot;, рисуя послания на бомбахОккупанты мстят &quot;Азову&quot; за победу Украины на &quot;Евровидении&quot;, рисуя послания на бомбах

Как сообщалось, Украина победила в конкурсе "Евровидение 2022" благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята исполнили песню Stefania.

После исполнения песни лидер группы Олег Псюк на весь мир рассказал о войне в Украине. Артист под угрозой дисквалификации попросил "помочь Украине, Мариуполю, помочь "Азовстали" прямо сейчас". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказал он.

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