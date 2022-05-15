Оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные бомбы

Российские войска применили против защитников Мариуполя зажигательные бомбы. Это впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко .

"Мариуполь. Азовсталь. Снова - с неба, моря, земли. Вчера оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам)", - говорится в сообщении.

В то же время российские военные утверждают, что применили зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями, температура горения которых около 2,5 тысячи градусов. Ликвидировать возгорание при таких температурах почти невозможно.