Окупанти мстять "Азову" за перемогу України на "Євробаченні", малюючи послання на бомбах

Як повідомлялось, Україна перемогла у конкурсі "Євробачення 2022" завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці виконали пісню Stefania.

Після виконання пісні лідер гурту Олег Псюк на увесь світ розповів про війну в Україні. Артист під загрозою дискваліфікації попросив "допомогти Україні, Маріуполю, допомогти "Азовсталі" прямо зараз". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказав він.

