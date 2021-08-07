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Оккупанты мешали работе ОБСЕ на Донбассе и глушили беспилотники

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Украина, Суббота 07 августа 2021 05:40
Оккупанты мешали работе ОБСЕ на Донбассе и глушили беспилотники Фото: оккупанты не пропускали ОБСЕ через блокпосты на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Оккупанты мешали полноценному мониторингу ситуации на Донбассе наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они глушили беспилотники и не пропускали патрули на оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 6 августа.

На блокпосте возле н. п. Шевченко вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль ОБСЕ в направлении н. п. Безыменное. Он сослался на "отсутствие гарантий безопасности" для представителей ОБСЕ. В то же время, находясь на блокпосте, наблюдатели отметили, что его пересекали гражданские транспортные средства.

Похожий случай произошел на том же блокпосте - два вооруженных боевика не пропустили патруль в южном направлении. Причину отказа в проезде объяснили просто, сославшись на "приказы своих командиров".

Кроме того, в ОБСЕ сообщают о том, что боевики глушили беспилотники Миссии. Произошло это при выполнении полета над районами возле н. п. Лиман и при выполнении полета над районами рядом с н. п. Цветные Пески.

Напомним, боевики обстреляли многоэтажку в Красногоровке. В результате здание было сильно повреждено, а местный житель получил тяжелые ранения.

Также сообщалось об обстрелах 4 августа на Донбассе. Один украинский боец получил ранение.

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