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Ситуация в Золотом и Петровском остается напряженной: ОБСЕ зафиксировала 67 нарушений

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Украина, Суббота 07 августа 2021 03:49
Ситуация в Золотом и Петровском остается напряженной: ОБСЕ зафиксировала 67 нарушений Фото: ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 67 нарушений (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на Донбассе 67 нарушений режима прекращения огня. Ситуация остается напряженной на участках разведения войск в Золотом и Петровском и на других территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 6 августа.

Больше всего нарушений "тишины" произошло в Донецкой области. Здесь ОБСЕ зафиксировала 57 нарушений режима прекращения огня, в том числе 20 взрывов (7 взрывов от исходящего артиллерийского огня и 13 взрывов неопределенного происхождения).

Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня произошли на участке разведения в районе н. п. Петровское, неподконтрольному украинскому правительству. Также была неспокойной ситуация в районе Лебединского.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня, в том числе 5 взрывов неопределенного происхождения.

При этом все нарушения режима прекращения огня произошли в северном направлении от участка разведения в районе Золотого.

Напомним, что боевики на Донбассе 10 раз за сутки нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов был ранен мирный житель.

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