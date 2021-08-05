За сутки на Донбассе восемь нарушений "тишины", один украинский военный получил ранение
Фото: за сутки на Донбассе 8 нарушений перемирия (facebook.com/mod.mil.rus)
За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, обстрелы зафиксированы:
- вблизи Павлополя и Гранитного применяли станковые противотанковые гранатометы.
- возле Южного - использование артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- возле Мирного - станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
- возле Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- неподалеку Золотого-4 - автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
- в Луганской области - пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.
По состоянию на 7 утра 5 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня возле Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.