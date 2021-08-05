Обстрел многоэтажки в Красногоровке: штаб ООС показал последствия

Сегодня боевики совершили обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате чего была повреждена многоэтажка и ранен местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.

"5 августа 2021 года, около 8 часов утра, российские наемники совершили обстрел из противотанковых пушек МТ-12 населенного пункта Красногоровка Донецкой области. В результате чего тяжело ранен местный житель и повреждены гражданские дома",- говорится в сообщении.

Пока украинская сторона СЦКК находится на месте происшествия, осуществляя фотофиксацию очередного преступления российско-оккупационных войск против мирного населения в Украине.

В штабе Операции Объединенных сил опубликовали первые фото последствий обстрела боевиками.

Фото: в Красногоровке боевики обстреляли многоэтажку (фото facebook.com/pressjfo.news)