Окупанти заважали роботі ОБСЄ на Донбасі та глушили безпілотники

Окупанти заважали повноцінному моніторингу ситуації на Донбасі спостерігачів з Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Вони глушили безпілотники та не пропускали патрулі на окуповані території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 6 серпня.

На блокпості біля н. п. Шевченка озброєний член збройних формувань не пропустив патруль ОБСЄ в напрямку н.п. Безіменне. Він послався на "відсутність гарантій безпеки" для представників ОБСЄ. Водночас, перебуваючи на блокпості, спостерігачі зазначили, що його перетинали цивільні транспортні засіби.

Схожий випадок стався на тому ж блокпості - два озброєні бойовики не пропустили патруль у південному напрямку. Причину відмови в проїзді пояснили просто, пославшись на "накази своїх командирів".

Крім того, в ОБСЄ повідомляють про те, що бойовики глушили безпілотники Місії. Сталося це при виконанні польоту над районами біля н.п. Лиман і при виконанні польоту над районами поруч з н.п. Кольорові Піски.