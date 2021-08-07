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Окупанти заважали роботі ОБСЄ на Донбасі та глушили безпілотники

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Україна, Субота 07 серпня 2021 05:40
Окупанти заважали роботі ОБСЄ на Донбасі та глушили безпілотники Фото: окупанти не пропускали ОБСЄ через блокпости на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Окупанти заважали повноцінному моніторингу ситуації на Донбасі спостерігачів з Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Вони глушили безпілотники та не пропускали патрулі на окуповані території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 6 серпня.

На блокпості біля н. п. Шевченка озброєний член збройних формувань не пропустив патруль ОБСЄ в напрямку н.п. Безіменне. Він послався на "відсутність гарантій безпеки" для представників ОБСЄ. Водночас, перебуваючи на блокпості, спостерігачі зазначили, що його перетинали цивільні транспортні засіби.

Схожий випадок стався на тому ж блокпості - два озброєні бойовики не пропустили патруль у південному напрямку. Причину відмови в проїзді пояснили просто, пославшись на "накази своїх командирів".

Крім того, в ОБСЄ повідомляють про те, що бойовики глушили безпілотники Місії. Сталося це при виконанні польоту над районами біля н.п. Лиман і при виконанні польоту над районами поруч з н.п. Кольорові Піски.

Нагадаємо, бойовики обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці. В результаті будівля була сильно пошкоджена, а місцевий житель отримав важкі поранення.

Також повідомлялося про обстріли 4 серпня на Донбасі. Один український боєць отримав поранення.

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