Оккупанты в Крыму усомнились в качестве пресной воды со дна Азовского моря

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов усомнился в качестве пресной воды, которую планируют добывать со дна Азовского моря. По его словам, вода с Азовского дна может быть слишком минерализованной.

Аксенов пояснил, что в случае, если вода с дна Азовского моря действительно будет очень минерализованной, то ее придется очищать, а этого нет в планах оккупационной администрации.

"Там она (пресная вода - ред.) какая-то есть. Дело в том, что, скорее всего, минерализация высокая. А с большой минерализацией, что толку? Это нужно очищать", - заявил он.