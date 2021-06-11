Окупанти в Криму засумнівалися у якості прісної води з дна Азовського моря

Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов засумнівався у якості прісної води, яку планують видобувати з дна Азовського моря. За його словами, вода з азовського дна може бути занадто мінералізованою.

Аксьонов пояснив, що у разі, якщо вода з дна Азовського моря дійсно буде дуже мінералізованою, то її доведеться очищувати, а цього немає у планах окупаційної адміністрації.

"Там вона (прісна вода - ред.) якась є. Вона не глибоко, проблем дістати її немає. Річ у тому, що, скоріш за все, мінералізація висока. А з великою мінералізацією, який сенс? Це потрібно очищувати", - заявив він.