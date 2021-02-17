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У Зеленского против подачи воды в Крым. Чтобы исключить полностью, достроят дамбу

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 16:30
У Зеленского против подачи воды в Крым. Чтобы исключить полностью, достроят дамбу Фото: Антон Кориневич (president gov ua)
Автор: РБК-Украина

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич против подачи воды на полуостров до его деоккупации. Чтобы полностью исключить попадание воды, нужно достроить дамбу на Северо-Крымском канале.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, позиция представительства однозначна - никакой воды в Крым до деоккупации.

"Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107 километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды на временно оккупированного Крым, а с другой - позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины", - рассказал Кориневич по итогам встречи с управлением канала.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с водоснабжением Крыма связаны с тем, что Российская Федерация довела его "до ручки". И любые жалобы Москвы по этому вопросу абсолютно бесперспективны.

Также ранее Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций.

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