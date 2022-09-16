Оккупанты хаотично минируют автодороги в Запорожской области: взрываются гражданские машины
Российские оккупанты хаотично минуют автодороги в Запорожской области. В результате этого гражданские машины взрываются на минах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
По его словам, сегодня в Васильевке недалеко от места пропуска россиян на мине взорвался автомобиль.
Сообщается, что 15 сентября на минах взорвались еще два автомобиля.
"Россияне не только продолжают удерживать украинцев в качестве заложников, но и убивают гражданских хаотическим минированием по пути движения автотраспорта", - написал Андрющенко.
Напомним, 8 сентября автомобиль взорвался на мине в Сумской области.
К тому же, в Житомирской области автомобиль лесной охраны подорвался на мине, один человек погиб и еще один получил ранения.
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