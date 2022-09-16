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Окупанти хаотично мінують автодороги у Запорізькій області: підриваються цивільні машини

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П'ятниця 16 вересня 2022 22:21
Окупанти хаотично мінують автодороги у Запорізькій області: підриваються цивільні машини Ілюстративне фото: автомобіль підірвався на міні у Запорізькій області (pixabay-com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти хаотично мінують автодороги у Запорізькій області. Внаслідок цього цивільні машини підриваються на мінах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, сьогодні у Василівці неподалік від місця пропуску росіян на міні підірвався автомобіль.

Повідомляється, що 15 вересня на мінах підірвалися ще два автомобілі.

"Росіяни не тільки продовжують утримувати українців у якості заручників, але й вбивають цивільних хаотичним мінуванням по шляху руху автотраспорту", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, 8 вересня автомобіль підірвався на міні у Сумській області.

Кроме того, в Житомирській області автомобіль лісової охорони підірвався на міні, одна людина загинула і ще одна отримала поранення.

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