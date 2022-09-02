В Житомирской области на мине подорвалась лесная охрана. Есть погибший
Автомобиль лесной охраны подорвался на мине в Житомирской области, в результате погиб один человек и еще один ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
"Снова трагедия в Народицком спецлесхозе. На мини подорвался автомобиль лесной охраны предприятия. В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте, а лесник этого же лесничества получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что у погибшего осталось трое несовершеннолетних детей.
Напомним, до этого подобный инцидент произошел в июле 2022 года. Тогда машина двигалась по лесной дороге и наехала на мину, в результате двое лесников погибли на месте. Еще шесть рабочих лесхоза получили ранения разных степеней тяжести.
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