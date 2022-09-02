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В Житомирской области на мине подорвалась лесная охрана. Есть погибший

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Житомирская область, Пятница 02 сентября 2022 20:53
В Житомирской области на мине подорвалась лесная охрана. Есть погибший Фото: лесники подорвались на мине в Житомирской области (facebook com mvs gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Автомобиль лесной охраны подорвался на мине в Житомирской области, в результате погиб один человек и еще один ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Снова трагедия в Народицком спецлесхозе. На мини подорвался автомобиль лесной охраны предприятия. В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте, а лесник этого же лесничества получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что у погибшего осталось трое несовершеннолетних детей.

Напомним, до этого подобный инцидент произошел в июле 2022 года. Тогда машина двигалась по лесной дороге и наехала на мину, в результате двое лесников погибли на месте. Еще шесть рабочих лесхоза получили ранения разных степеней тяжести.

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