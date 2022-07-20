Оккупанты днем обстреляли Сумскую область: фото последствий

В среду, 20 июля, в полдень российские оккупанты снова обстреляли Сумскую область. Уже второй раз с начала суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Сегодня в полдень по одному из сел Эсманьского общества россияне открыли огонь из ствольной артиллерии. Из них - одно прямое попадание в сельский общественный туалет", - написал он.
Также, по словам главы региона, повреждена церковь и линии электропередач.
Бьют по туалету не впервые
Так, в мае оккупанты выпустили высокоточную ракету со стратегического бомбардировщика в домик общественного туалета на пляже в Одесской области.
... и по церквям
7 марта, в разгар вторжения России в Украину, церковь святого Георгия в Киевской области была уничтожена ударом артиллерии оккупантов. Церковь сразу загорелась: снаряд попал прямо в купол. Забор храма россияне расстреляли из пулемета.
Напомним, в еще одном селе Киевской области оккупанты четыре раза выстрелили в храм с уникальными росписями, после чего тот сгорел дотла.
Также российские оккупанты обстреляли храм в Рубежном Луганской области. Ранения получили двое священников.
Кроме того, российские оккупанты уничтожили Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП). По храму нанесли артиллерийский удар.
И это всего лишь несколько примеров.
Как сообщалось, российские войска утром, 20 июля, обстреляли Шосткинский район Сумской области. Оккупанты применили минометы.
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