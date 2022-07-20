Оккупанты днем обстреляли Сумскую область: фото последствий

"Сегодня в полдень по одному из сел Эсманьского общества россияне открыли огонь из ствольной артиллерии. Из них - одно прямое попадание в сельский общественный туалет", - написал он.

Также, по словам главы региона, повреждена церковь и линии электропередач.

Бьют по туалету не впервые

Так, в мае оккупанты выпустили высокоточную ракету со стратегического бомбардировщика в домик общественного туалета на пляже в Одесской области.

... и по церквям

7 марта, в разгар вторжения России в Украину, церковь святого Георгия в Киевской области была уничтожена ударом артиллерии оккупантов. Церковь сразу загорелась: снаряд попал прямо в купол. Забор храма россияне расстреляли из пулемета.

Напомним, в еще одном селе Киевской области оккупанты четыре раза выстрелили в храм с уникальными росписями, после чего тот сгорел дотла.

Также российские оккупанты обстреляли храм в Рубежном Луганской области. Ранения получили двое священников.

Кроме того, российские оккупанты уничтожили Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП). По храму нанесли артиллерийский удар.

И это всего лишь несколько примеров.