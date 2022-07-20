Окупанти вдень обстріляли Сумську область: фото наслідків

"Сьогодні опівдні по одному із сел Есманьської громади росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії. З них - одне пряме потрапляння у сільський громадський туалет", - написав він.

Також, за словами очільника регіону, також пошкоджена церква та лінії електропередач.

Б'ють по туалету не вперше

Так, у травні окупанти випустили високоточну ракету зі стратегічного бомбардувальника в будиночок громадського туалету на пляжі в Одеській області.

...і по церквах

7 березня, у розпал вторгнення Росії в Україну, церкву святого Георгія на Київщині було знищено ударом артилерії окупантів. Церква одразу спалахнула: снаряд потрапив прямо в купол. Паркан храму росіяни розстріляли з кулемета.

Нагадаємо, у ще одному селі на Київщині окупанти чотири рази вистрілили у храм з унікальними розписами, після чого той згорів дотла.

Також російські окупанти обстріляли храм у Рубіжному Луганській області. Поранення отримали двоє священиків.

Окрім того, російські окупанти знищили Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). По храму завдали артилерійського удару.

І це лише декілька прикладів.