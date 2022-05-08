Оккупанты уничтожили Георгиевский скит Святогорской лавры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офицера 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрия Кочевенко .

Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры находится в селе Долина Донецкой области. Основан в середине XIX века.

"Разруха и смерть - единственное, что несет "русский мир", даже тем, кто его ждал. Это была прекрасная церковь, извините", - добавил он.

Напомним, война в Украине началась 24 февраля. Практически с первых дней российской агрессии под вражеские удары попали православные храмы. Так, в начале марта стало известно об уничтожении двух церквей в Житомирской и Киевской областях.

Отметим, на фоне поддержки московским патриархатом войны в Украине большинство украинцев выступают за жесткие меры в отношении УПЦ.

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