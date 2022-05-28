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Сгорела от удара артиллерии. Оккупанты уничтожили на Киевщине еще одну церковь 19 века

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Суббота 28 мая 2022 13:11
Сгорела от удара артиллерии. Оккупанты уничтожили на Киевщине еще одну церковь 19 века Фото: Уничтоженная российскими оккупантами церковь в Заворичах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

От уничтоженной дотла исторического здания остались только фундамент

Россия продолжает разрушать историческое наследие в Украине. Так, во время оккупации Киевской области в марте российские оккупанты уничтожили еще одно историческое сооружение - Георгиевскую церковь в селе Заворичи.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Facebook-пост исследователя, краеведа и основателя организации "Украина Инкогнита" Романа Маленкова. На опубликованных фото он показал масштабы разрушений памятника.

"В селе Заворичи россияне сожгли георгиевскую церковь 1873 года постройки.
Заворичи - одно из старейших поселений Украины. Считается, что его основал князь Владимир в 980 году. Церковь здесь построили в 1873 году, а 7 марта 2022 года ее полностью сожгли российские оккупанты. Остались лишь фундамент и груда горелого железа с крыши", — пишет Маленков.

Село, где был роскошный дворец и парк

Село Заворичи расположено в 20 километрах от Броваров в северо-восточном углу района. Здесь есть сельский совет. В селе проживает 2200 человек, говорится в описании населенного пункта на сайте "Украина Инкогнита".

Сгорела от удара артиллерии. Оккупанты уничтожили на Киевщине еще одну церковь 19 века

Сгорела от удара артиллерии. Оккупанты уничтожили на Киевщине еще одну церковь 19 века

Сгорела от удара артиллерии. Оккупанты уничтожили на Киевщине еще одну церковь 19 века

Фото: От церкви остались только сгоревшие стены (Роман Маленков)

"Официально село было образовано в 980 году князем Владимиром Великим. Князь построил здесь Заворицкое городище, входившее в Трубежскую оборонительную линию. Вероятно, раньше село называлось Заворотичи. С названием связана легенда о трех братьях-богатырях, которые собрали местное ополчение и завернули здесь татарское войско", — говорится в публикации.

Известно, что с 16 века вплоть до 1917 года Заворичи принадлежали известному роду белорусских шляхтичей – Оскеркам. В исторических источниках пишут, что последний представитель рода в начале 20 века построил в Заворичах дворец, вокруг которого также спроектировали и построили красивый и роскошный парк. К сожалению, дворца до сегодняшнего дня не сохранилось. Есть только остатки усадьбы Оскерков.

Снаряд попал прямо в купол, церковь загорелась

Церковь Святого Георгия в Заворичах была сооружена в 1873 году.

Сгорела от удара артиллерии. Оккупанты уничтожили на Киевщине еще одну церковь 19 века

Сгорела от удара артиллерии. Оккупанты уничтожили на Киевщине еще одну церковь 19 века

Фото: Так выглядела церковь до прихода "русского мира" (Иван Быков/wikipedia.org)

7 марта 2022 года, в разгар вторжения России в Украину, церковь святого Георгия была уничтожена ударом артиллерии оккупантов. Церковь сразу загорелась: снаряд попал прямо в купол. Забор храма россияне расстреляли из пулемета.

Напомним, в еще одном селе Киевской области оккупанты четыре раза выстрелили в храм с уникальными росписями, после чего тот сгорел дотла.

Также, отступая с Тростянца на Сумщине, оккупанты подожгли памятник национального значения.

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