Сгорела от удара артиллерии. Оккупанты уничтожили на Киевщине еще одну церковь 19 века

От уничтоженной дотла исторического здания остались только фундамент

Россия продолжает разрушать историческое наследие в Украине. Так, во время оккупации Киевской области в марте российские оккупанты уничтожили еще одно историческое сооружение - Георгиевскую церковь в селе Заворичи.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Facebook-пост исследователя, краеведа и основателя организации "Украина Инкогнита" Романа Маленкова. На опубликованных фото он показал масштабы разрушений памятника.

"В селе Заворичи россияне сожгли георгиевскую церковь 1873 года постройки.

Заворичи - одно из старейших поселений Украины. Считается, что его основал князь Владимир в 980 году. Церковь здесь построили в 1873 году, а 7 марта 2022 года ее полностью сожгли российские оккупанты. Остались лишь фундамент и груда горелого железа с крыши", — пишет Маленков.

Село, где был роскошный дворец и парк

Село Заворичи расположено в 20 километрах от Броваров в северо-восточном углу района. Здесь есть сельский совет. В селе проживает 2200 человек, говорится в описании населенного пункта на сайте "Украина Инкогнита".

Фото: От церкви остались только сгоревшие стены (Роман Маленков)

"Официально село было образовано в 980 году князем Владимиром Великим. Князь построил здесь Заворицкое городище, входившее в Трубежскую оборонительную линию. Вероятно, раньше село называлось Заворотичи. С названием связана легенда о трех братьях-богатырях, которые собрали местное ополчение и завернули здесь татарское войско", — говорится в публикации.

Известно, что с 16 века вплоть до 1917 года Заворичи принадлежали известному роду белорусских шляхтичей – Оскеркам. В исторических источниках пишут, что последний представитель рода в начале 20 века построил в Заворичах дворец, вокруг которого также спроектировали и построили красивый и роскошный парк. К сожалению, дворца до сегодняшнего дня не сохранилось. Есть только остатки усадьбы Оскерков.

Снаряд попал прямо в купол, церковь загорелась

Церковь Святого Георгия в Заворичах была сооружена в 1873 году.

Фото: Так выглядела церковь до прихода "русского мира" (Иван Быков/wikipedia.org)

7 марта 2022 года, в разгар вторжения России в Украину, церковь святого Георгия была уничтожена ударом артиллерии оккупантов. Церковь сразу загорелась: снаряд попал прямо в купол. Забор храма россияне расстреляли из пулемета.

Напомним, в еще одном селе Киевской области оккупанты четыре раза выстрелили в храм с уникальными росписями, после чего тот сгорел дотла.

Также, отступая с Тростянца на Сумщине, оккупанты подожгли памятник национального значения.