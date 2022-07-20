ua ru
Ср, 20 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты ударили из минометов по приграничью Сумской области

Новина українською →
Сумы, Среда 20 июля 2022 11:00
Оккупанты ударили из минометов по приграничью Сумской области Фото: Оккупанты ударили из минометов по приграничью Сумской области (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром обстреляли Шосткинский район Сумской области. Оккупанты применили минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Ночь в нашей области была тихой. Но утро началось с обстрелов в Шосткинском районе. С 8 утра россияне начали стрелять (предварительно из минометов) по нашим территориям. Подробности – позже", - написал он.

Напомним, вчера российская армия 9 раз обстреляла Сумскую область. Из-за российских атак травмированы два человека и повреждено частное хозяйство.

Также днем ранее оккупанты обстреляли шесть общин Сумской области. Всего было выпущено более 150 мин и снарядов. В результате ударов ранения получили два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине
NEWS
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен