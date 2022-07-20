Оккупанты ударили из минометов по приграничью Сумской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Ночь в нашей области была тихой. Но утро началось с обстрелов в Шосткинском районе. С 8 утра россияне начали стрелять (предварительно из минометов) по нашим территориям. Подробности – позже", - написал он.

Напомним, вчера российская армия 9 раз обстреляла Сумскую область. Из-за российских атак травмированы два человека и повреждено частное хозяйство.

Также днем ранее оккупанты обстреляли шесть общин Сумской области. Всего было выпущено более 150 мин и снарядов. В результате ударов ранения получили два человека.

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