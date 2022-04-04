Оккупанты обстреляли церковь в Луганской области: ранены два священника
Российские оккупанты обстреляли храм в Рубежном Луганской области. Отмечается, что ранения получили двое священников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской ОВА серия Гайдая.
Сообщается, что снаряд оккупантов попал в церковь в честь святителя Луки Крымского в Рубежном.
К тому же обстрелом пробило кровлю храма. Осколки ранили настоятеля, а также священника другого храма, который в этот момент также находился на храмовой территории.
В Рубежном оккупанты обстреляли церковь (facebook.com/sergey.gaidai)
Ранее мы сообщали, что в Рубежном российские оккупанты обстреляли больницу и жилые кварталы, есть жертвы.
Также мы писали, что Россия перебрасывает дополнительные войска в Донецкую и Луганскую области.
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