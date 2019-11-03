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На Окинаве предостерегли США от размещения ракет в японской префектуре

Новости » Политика     03.11.2019 - 06:19
На Окинаве предостерегли США от размещения ракет в японской префектуре
Фото: Дэнни Тамаки (GettyImages)

Губернатор Дэнни Тамаки предполагает, что США может использовать ракеты потив других стран

Поскольку Пентагон разыскивает места размещения ракет против растущего Китая, губернатор японского острова Окинава Дэнни Тамаки предупредил США, чтобы они держались подальше от префектуры на юге Японии. Об этом передает Bloomberg.

Тамаки заявил, что любой попытке США разместить баллистические ракеты средней дальности на Окинаве будут решительно противостоять местные жители.

"Баллистические ракеты средней дальности могут быть использованы для нападения на другие страны, поэтому их развертывание будет противоречить конституции и приведет к дальнейшему наращиванию баз США. Для нам иметь новые военные объекты было бы абсолютно недопустимо", - сказал Тамаки.

Комментарии Тамаки подчеркивают проблемы, стоящие перед США, поскольку Штаты стремятся развернуть крылатые ракеты наземного базирования и баллистические ракеты средней дальности после выхода из договора с Россией, который их запрещал.

Администрация Трампа отменила соглашение отчасти из-за того, что считает, что Китай, который не был связан договором, имеет широкий спектр подобных ракет, которые могут быть нацелены на базы США и союзников в регионе.

Напомним, в прошлом году в агусте в Японии на острове Окинава состоялась массовая акция протеста, в которой приняли участие около 70 тыс. человек, против американской базы.

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