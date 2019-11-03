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На Окінаві застерегли США від розміщення ракет в японській префектурі

Новини » Політика     03.11.2019 - 06:19
На Окінаві застерегли США від розміщення ракет в японській префектурі
Фото: Денні Тамакі (GettyImages)

Губернатор Денні Тамакі припускає, що США може використовувати ракети від інших країн

Оскільки Пентагон розшукує місця розміщення ракет проти зростаючого Китаю, губернатор японського острова Окінава Денні Тамакі попередив США, щоб вони трималися подалі від префектури на півдні Японії. Про це передає Bloomberg.

Тамакі заявив, що будь-якій спробі США розмістити балістичні ракети середньої дальності на Окінаві будуть рішуче протистояти місцеві жителі.

"Балістичні ракети середньої дальності можуть бути використані для нападу на інші країни, тому їх розгортання буде суперечити конституції і призведе до подальшого нарощування баз США. Для нас мати нові військові об'єкти було б абсолютно неприпустимо", - сказав Тамакі.

Коментарі Тамакі підкреслюють проблеми, що стоять перед США, оскільки Штати прагнуть розгорнути крилаті ракети наземного базування і балістичні ракети середньої дальності після виходу з договору з Росією, який забороняв їх.

Адміністрація Трампа скасувала угоду почасти через те, що вважає, що Китай, який не був пов'язаний договором, має широкий спектр подібних ракет, які можуть бути націлені на бази США і союзників в регіоні.

Нагадаємо, торік у серпні в Японії на острові Окінава відбулася масова акція протесту, в якій взяли участь близько 70 тис. людей, проти американської бази.

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