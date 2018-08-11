На острове Окинава 70 тыс. людей вышли на протест против американской базы

Протестующие настаивают на выводе американских военных с острова

В Японии на острове Окинава состоялась массовая акция протеста, в которой приняли участие около 70 тыс. человек против планов по переносу американской базы. Об этом сообщает Japan Times.



Как сообщается, причина протеста - планы по переносу авиадрома военной базы США на Окинаве в другой район префектуры. Протестующие настаивают на выводе американских военных с острова.



В начале акции собравшиеся почтили минутой молчания память губернатора префектуры Такэси Онаги, умершего 8 августа на 67 году жизни. Он стал известен благодаря многолетней борьбе за вывод военной базы США с территории острова. В частности, Онаги выступал против идеи правительства о переносе американского военного аэродрома в прибрежную часть острова.

Фото: акция протеста на острове Окинава

Отмечается, что на митинге присутствовало руководство префектуры, в том числе исполняющий обязанности главы региона Киичиро Яхана. Он подтвердил, что власти Окинава продолжат добиваться вывода военной базы с острова.

Решение о переносе аэродрома военной базы связано с тем, что сейчас его взлетные полосы располагаются в густонаселенном районе острова. В результате этого любые авиаинциденты, происходящие в ходе эксплуатации базы, представляют угрозу местным жителям.

Так, 11 июня на авиабазе разбился истребитель ВВС США F-15. Из-за возникших неполадок пилот истребителя катапультировался, после чего неуправляемый самолет разбился к югу от города Наха.

Раннее сообщалось, что генпрокуратура Румынии расследует действия полиции во время митинга в Бухаресте.

Напомним, что в Румынии в пятницу, 10 августа, состоялся многотысячный антиправительственный митинг, в котором принимает участие по разным источникам от 60 тыс. до 100 тыс. лиц. На митинге в Бухаресте произошли столкновения, во время которых полиция применила слезоточивый газ.