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В Японии вследствие тайфуна пострадали около 20 человек, есть погибший

Новости » Происшествия    22.09.2019 - 06:18
В Японии вследствие тайфуна пострадали около 20 человек, есть погибший
Иллюстративное фото (twitter.com/tsn)

Без электричества из-за тайфуна "Тапа" остались 40 тысяч домов

В в результате тайфуна "Тапа" в японской префектуре Окинава пострадали 19 человек. Об этом передет РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Известно, что двое человек были сметены во время серфинга в префектуре Миядзаки на юго-западном главном острове Кюсю, 60-летний мужчина был убит, а еще один пропал без вести.

Формирование тайфуна "Тапа" началось в Тихом океане. На данный момент его скорость ветра составляет 72 км /ч с порывами до 108 км/ч.

Из-за стихии в аэропортах отменены более 300 рейсов. Без электричества остались 40 000 домов. Синоптики прогнозируют, что к вечеру 22 сентября шторм достигнет острова Кюсю.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что из-за тайфуна "Факсай" в Японии временно приостановили работу своих заводов компании Nissan и Sony. В частности, из-за последствий стихийного бедствия заводы Nissan в Оппаме и Иокогаме были затоплены и обесточены.

Также в начале сентября в Японии в связи с приближением тайфуна "Факсай" также отменили сотни авиарейсов. Также сообщалось, что тайфун, подойдет очень близко к региону Канто, включая Токио, в префектуре Сидзуока.

В Японии из-за тайфуна отменили более 200 авиарейсов Nissan и Sony остановили свои заводы из-за тайфуна в Японии
Новости Украины Япониятайфун
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