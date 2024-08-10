ОИ-2024: Керр выиграл уникальное "золото" в прыжках в высоту, Дорощук завершил в топ-6

Новозеландский атлет Хэмиш Керр стал олимпийским чемпионом в прыжках в высоту, а украинец Олег Дорощук завершил турнир на шестой позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

23-летний украинец обновил персональное достижение. Он покорил высоту 2.31 м, улучшив личный рекорд на 1 см.

Дорощук начал с отметки 2.17, взятой с первой попытки. Далее он с первого раза прыгнул на 2.22 м, а затем со вторых попыток взял и 2.27 м, и 2.31 м. На высоте 2.34 м круг претендентов на медали сузился до шести.

Катарец Мутаз Эсса Баршим, итальянский атлет Стефано Соттиле и новозеландец Хэмиш Керр покорили новый рубеж с первой попытки. Американский спортсмен Шелби Макьюэн взял высоту 2.34 м с третьего раза, а вот Дорощук и японец Реити Акамацу выбыли из борьбы.

Впоследствии Макьюэн и Керр покорили и рубеж 2.36 м. А вот с высотой 2.38 м не сложилось, но американец и новозеландец не согласились поделить "золото" и решили прыгать еще раз на 2.34 м. Керр с первой попытки справился с заданием, а Макьюэн – нет. Баршим довольствовался "бронзой".

Олимпиада-2024, прыжки в высоту, финал, мужчины:

Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2.36 м Шелби Макьюэн (США) – 2.36 м Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2.34 м

...6. Олег Дорощук (Украина) – 2.31 м