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ОИ-2020: 15-летний украинец пробился в финал в прыжках в воду

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Токио, Суббота 07 августа 2021 06:25
ОИ-2020: 15-летний украинец пробился в финал в прыжках в воду Фото: Алексей Середа (на переднем плане) прошел в финал индивидуальных прыжков с вышки (noc-ukr.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинец Алексей Середа прошел в финал соревнований по прыжкам в воду с вышки (10 метров). Ему всего 15 лет.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Украинец показал седьмой результат в полуфинале и уверенно прошел в финал соревнований. Середа за шесть прыжков заработал 416.05 балла. С лучшим результатом в финал пробился представитель Китая Юань Чжао - 513.70 балла. Финал состоится сегодня, 7 августа, в 9:00 по Киеву. В нем будут бороться за медали 12 спортсменов.

ОИ-2020: 15-летний украинец пробился в финал в прыжках в воду

Ранее Середа уже выступал в финале в синхронных прыжках в воду с вышки в паре с Олегом Сербиным. Тогда украинцы заняли 6-е место из 8-ми пар.

Напомним, ранее сегодня 15-ю медаль Олимпийских игр для Украины завоевали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова - украинки выиграли "серебро" в каноэ-двойке на 500 метров.

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