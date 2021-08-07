ОІ-2020: 15-річний українець пробився у фінал у стрибках у воду
Українець Олексій Середа пройшов у фінал змагань зі стрибків у воду з вишки (10 метрів). Йому всього 15 років.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Українець показав сьомий результат у півфіналі і впевнено пройшов у фінал змагань. Середа за шість стрибків заробив 416.05 бала. З найкращим результатом у фінал пробився Представник Китаю Юань Чжао - 513.70 бала. Фінал відбудеться сьогодні, 7 серпня, о 9:00 за Києвом. У ньому боротимуться за медалі 12 спортсменів.
Раніше Середа вже виступав у фіналі в синхронних стрибках у воду з вишки в парі з Олегом Сербіним. Тоді українці зайняли 6-е місце з 8-ми пар.
Нагадаємо, раніше сьогодні 15-ту медаль Олімпійських ігор для України завоювали Людмила Лузан і Анастасія Четверикова - Українки виграли "срібло" в каное-двійці на 500 метрів.