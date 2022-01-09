Ограничимся одной встречей в случае несогласия: Россия об обсуждении "гарантий безопасности" с США

Диалог между США и Россией по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей. В Москве не исключают такого сценария.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Кремль может ограничиться лишь одной встречей с США по "гарантиям безопасности", если последние откажутся выслушивать аргументы России.
"Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счёт", - заявил Рябков
Напомним, РБК-Украина писало о том, что накануне переговоров США и России в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины.
Также телеканал NBC со ссылкой на собственные источники в администрации президента США Джо Байдена - раскрыл подробности подготовки предложений со стороны Штатов для будущих переговоров с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе.
Между тем в Москве рассчитывают "без пауз" договориться с США.