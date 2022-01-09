Ограничимся одной встречей в случае несогласия: Россия об обсуждении "гарантий безопасности" с США

Диалог между США и Россией по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей. В Москве не исключают такого сценария.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Кремль может ограничиться лишь одной встречей с США по "гарантиям безопасности", если последние откажутся выслушивать аргументы России. "Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счёт", - заявил Рябков Добавим: переговоры России и США состоятся в Женеве с 9 по 10 января;

уже 12 января ожидается Совет Россия-НАТО в Брюсселе;

дискуссии по линии ОБСЕ в Вене назначены на 13 января.