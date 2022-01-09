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Обмежимось однією зустріччю у разі незгоди: Росія про обговорення "гарантій безпеки" з США

Автор: Сергій Пишкін

Діалог між США й Росією щодо гарантій безпеки може обмежитись однією зустріччю. У Москві не виключають такого сценарію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

За словами заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, Кремль може обмежитись лише однією зустріччю з США щодо "гарантій безпеки", якщо останні відмовляться вислуховувати аргументи Росії.

"Я нічого не можу виключати, це цілком можливий сценарій, і в американців, особливо в їхньої групи підтримки в обличчі інших країн НАТО, не повинно бути жодних ілюзій щодо цього", - заявив Рябков

Додамо:

  • переговори Росії й США відбудуться у Женеві з 9 по 10 січня;
  • вже 12 січня очікується Рада Росія-НАТО у Брюсселі;
  • дискусії по лінії ОБСЄ у Відні назначені на 13 січня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що напередодні переговорів США й Росії у Женеві - держсекретар США Ентоні Блінкен і верховний представник Євросоюзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель обговорили ситуацію навколо України.

Також телеканал NBC з посиланням на власні джерела в адміністрації президента США Джо Байдена - розкрив подробиці підготовки пропозицій з боку Штатів для майбутніх переговорів з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в Європі.

Тим часом у Москві розраховують "без пауз" домовитись з США.

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