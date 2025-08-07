ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Оголосить про санкції проти РФ? Білий дім анонсував заяву Трампа

Вашингтон, Четвер 07 серпня 2025 17:36
UA EN RU
Оголосить про санкції проти РФ? Білий дім анонсував заяву Трампа Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп виступить із заявою вже сьогодні, 7 серпня, ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Моніку Пейдж у соцмережі X.

Вона оприлюднила розклад президента США, опублікований Білим домом. Згідно з ним, заяву Трампа до Дня Пурпупного серця (Пурпурне серце - одна з найпочесніших військових нагород США) заплановано на 16:00 (23:00 за київським часом). Американський лідер виступить у Східній залі Білого дому.

Про що саме він збирається заявити - поки що невідомо.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що 8 серпня завершується дедлайн президента США Дональда Трампа, який він поставив перед Росією. Американський лідер обіцяв, що якщо до цієї дати РФ не почне перемир'я з Україною, він введе проти Москви вторинні санкції і вторинні тарифи.

"Останнім шансом" для Росії стала поїздка спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Москви вчора, 6 серпня. Американський чиновник зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після переговорів Трамп заявив, що вони були успішними і було досягнуто значного прогресу.

Але на цьому тлі в західних ЗМІ з'явилися чутки, що Трамп все ж планує вдарити по Росії вторинними санкціями. Reuters із посиланням на джерела писало, що США мають запровадити вторинні санкції вже в п'ятницю, 8 серпня.

Також у ЗМІ повідомляли, що Трамп може посилити санкції проти "тіньового флоту" Росії, який займається експортом нафти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки