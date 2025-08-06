США запровадять вторинні санкції проти Росії 8 серпня, - Reuters

США планують вдарити по Росії вторинними санкціями. Такі заходи затвердять у п'ятницю, 8 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Росіяни зацікавлені в продовженні співпраці зі США. Вторинні санкції, як і очікувалося, будуть введені в п'ятницю", - додав він.

Дедлайн Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про плани ввести проти Росії вторинні тарифи і вторинні санкції. Такі заходи він обіцяв реалізувати, якщо до 8 серпня Росія не укладе перемир'я з Україною.

Сьогодні, 6 серпня, Москву відвідав спецпредставник президента США Стів Віткофф. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Основною темою переговорів стала війна Росії проти України.

Ні російська, ні американські сторони поки не розкривали подробиць переговорів. Помічник диктатора Юрій Ушаков тільки розповів про те, що під час зустрічі відбувся "обмін сигналами".

При цьому держсекретар США Марко Рубіо, відповідаючи на запитання про те, чи планує Трамп запроваджувати санкції проти Росії, заявив, що незабаром будуть "можливо, позитивні, а можливо - і ні" новини.