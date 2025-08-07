ua en ru
Объявит о санкциях против РФ? Белый дом анонсировал заявление Трампа

Вашингтон, Четверг 07 августа 2025 17:36
Объявит о санкциях против РФ? Белый дом анонсировал заявление Трампа Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением уже сегодня, 7 августа, вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Монику Пейдж в соцсети X.

Она обнародовала расписание президента США, опубликованное Белым домом. Согласно ему, заявление Трампа ко Дню Пурпупного сердца (Пурпурное сердце - одна из самых почетных военных наград США) запланировано на 16:00 (23:00 по киевскому времени). Американский лидер выступит в Восточном зале Белого дома.

О чем именно он собирается заявить - пока неизвестно.

Санкции против России

Напомним, что 8 августа завершается дедлайн президента США Дональда Трампа, который он поставил перед Россией. Американский лидер обещал, что если до этой даты РФ не начнет перемирие с Украиной, он введет против Москвы вторичные санкции и вторичные тарифы.

"Последним шансом" для России стала поездка спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву вчера, 6 августа. Американский чиновник встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

После переговоров Трамп заявил, что они были успешными и был достигнут значительный прогресс.

Но на этом фоне в западных СМИ появились слухи, что Трамп все же планирует ударить по России вторичными санкциями. Reuters со ссылкой на источники писало, что США должны ввести вторичные санкции уже в пятницу, 8 августа.

Также в СМИ сообщали, что Трамп может усилить санкции против "теневого флота" России, который занимается экспортом нефти.

