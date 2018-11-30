Оглашен приговор трем гражданам Польши, пытавшихся устроить поджог на Лычаковском кладбище

Фото: Польский военный мемориал во Львове (pixabay.com)

Суд во Львове признал граждан виновными и присудил штраф

Лычаковский районный суд Львова признал виновными трех граждан Республики Польша, которые пытались зажечь факелы на Польском военном мемориале во Львове (так называемый "Мемориал львовских орлят"). Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе прокуратуры Львова.

Отмечается, что инцидент произошел 22 ноября 2018 на территории Государственного историко-культурного музея "Лычаковское кладбище" во Львове.

"23, 26 и 28-летний злоумышленники, попирая моральные принципы общества в части уважения к умершим и местам их погребения, совершили действия, имевшие целью презирать общественную память об умершем, продемонстрировали пренебрежительное отношение к месту захоронения, общественных и религиозных принципов и традиций, без уведомления соответствующих органов местного самоуправления о проведении акции с применением пиротехнических средств, подожгли два факелы на Польском военном мемориале во Львове чем создали опасность повреждения или уничтожения захоронений", - отметили в прокуратуре.

Действия граждан Польши расценили как хулиганство (ч.2 ст. 296 УКУ). Во время досудебного расследования к подозреваемым применялся мера пресечения в виде личного обязательства. Приговором суда от 30 ноября 2018 года, гражданам Польши назначен штрафа - всем троим придется заплатить по 8,5 тыс. гривен.

Напомним, ранее также в марте на территории "Мемориала орлят" во Львове бросили взрывчатку. Позже СБУ задержала двух исполнителей взрыва, которые также подожгли польский туристический автобус.

Президент Польши Анджей Дуда попросил президента Украины Петра Порошенко вмешаться в дело "Мемориала орлят" во Львове.