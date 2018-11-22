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У Львові затримали трьох іноземців за спробу запалити фаєри на Личаківському цвинтарі

Новини » Суспільство    22.11.2018 - 14:50
У Львові затримали трьох іноземців за спробу запалити фаєри на Личаківському цвинтарі
Фото: Польський військовий меморіал у Львові (pixabay.com)

Іноземці намагались запалити фаєри біля місця польських військових поховань

На території Державного історико-культурного музею-заповідника "Личаківський цвинтар" охоронці об’єкту затримали трьох чоловіків, котрі намагались запалити фаєри. Про це повідомляж РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Львівської області

Як зазначається, особи затриманих наразі встановлені - це іноземці віком 22, 24 та 26 років. Поліції вони сказали, що вони студенти.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці вилучили два використаних фаєри, зараз встановлюються обставини події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Вирішується питання про повідомлення іноземцям про підозру у скоєнні цього злочину та обрання для них міри запобіжного заходу.

За словами депутата Львівської міськради Ігора Зінкевича, затримані іноземці - польські студенти. Вони "намагались вчинити диверсію запаливши фаєри на одному з полів кладовища, біля місця польських військових поховань".

У Львові затримали трьох іноземців за спробу запалити фаєри на Личаківському цвинтаріРаніше РБК-Україна повідомляло, що президент Польщі Анджей Дуда попросив президента України Петра Порошенка втрутитися у справу "Меморіалу орлят" у Львові. 

Нагадаємо, у березні на території "Меморіалу орлят" у Львові кинули вибухівку. Пізніше СБУ затримала двох виконавців вибуху, які також підпалили польський туристичний автобус.

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