Дуда попросив Порошенка втрутитися у справу "Меморіалу орлят" у Львові

Фото: Меморіал орлят у Львові (pixabay.com)

Жодної реакції від Порошенка польський президент поки не бачить

Президент Польщі Анджей Дуда попросив президента України Петра Порошенка втрутитися у справу "Меморіалу орлят" у Львові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Дуда закликав також вплинути на інші важливі політичні питання, пов’язані із проблемами в Україні.

"Я попросив президента України Петра Порошенка втрутитися у справу Цвинтаря орлят та в інші питання", - сказав президент Польщі.

Проблему довкола кам’яних фігур левів на "Меморіалі львівських орлят" Дуда називає "дуже важкою темою", яка пов’язана з колишніми польсько-українськими боями у 1918-1919 роках.

Він також додав, що не бачить жодної реакції від президента України, хоч і звернувся до нього з проханням втрутитися у цей конфлікт. Водночас Дуда вважає, що "бездіяльність" Порошенка пов’язана із внутрішніми політичними проблемами в Україні.

"Наскільки мені відомо, влада Львова має інші політичні погляди, ніж президент, а тому є проблеми в порозумінні. Є багато важких питань, які нас турбують, але які ми будемо реалізовувати. Це нелегка справа. Ми постійно робимо зусилля, але, як ви бачите, не все вдається", - додав президент Польщі.

Нагадаємо, у березні на території "Меморіалу орлят" у Львові кинули вибухівку. Пізніше СБУ затримала двох виконавців вибуху, які також підпалили польський туристичний автобус.

Львівськими орлятами назвали молодих польських добровольців (в тому числі підлітків), що зі зброєю в руках воювали проти українців Львова, обороняючи місто під час Польсько-української війни (1918-1919) від армії ЗУНР і під час Радянсько-польської війни (1919-1921) від армії Олександра Єгорова; вважаються національними героями Польщі. Загиблі "орлята" поховані на Личаківському цвинтарі у Львові на території Польського військового меморіалу, який також називають "Меморіалом орлят".