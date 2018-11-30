Оголошено вирок трьом громадянам Польщі, які хотіли влаштувати підпал на Личаківському кладовищі

Фото: Польський військовий меморіал у Львові (pixabay.com)

Суд у Львові визнав громадян винними та присудив штраф

Личаківський районний суд Львова визнав винними трьох громадян Республіки Польща, які намагалися запалити факели на Польському військовому меморіалі у Львові (так званий "Меморіал львівських орлят"). Про це РБК-Україна повідомили у перс-службі прокуратури Львова.

Зазначаэться, що інцидент трапився 22 листопада 2018 на території Державного історико-культурного музею "Личаківський цвинтар" у Львові.

"23, 26 та 28-річний зловмисники, зневажаючи моральні засади суспільства в частині поваги до померлих та місць їхнього поховання, вчинили дії, що мали на меті зневажати суспільну пам'ять про померлого, продемонстрували зневажливе ставлення до місця поховання, суспільних і релігійних принципів та традицій, без повідомлення відповідних органів місцевого самоврядування про проведення акції із застосуванням піротехнічних засобів, підпалили два факели на Польському військовому меморіалі у Львові... чим створили небезпеку пошкодження чи знищення поховань", - зазначили у прокуратурі.

Дії громадян Польщі розцінили як хуліганство (ч.2 ст. 296 ККУ). Під час досудового розслідування до підозрюваних застосовувався запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Вироком суду від 30 листопада 2018 року, громадянам Польщі призначено штрафу - усім трьом доведеться сплатити по 8,5 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше також у березні на території "Меморіалу орлят" у Львові кинули вибухівку. Пізніше СБУ затримала двох виконавців вибуху, які також підпалили польський туристичний автобус.

Президент Польщі Анджей Дуда попросив президента України Петра Порошенка втрутитися у справу "Меморіалу орлят" у Львові.