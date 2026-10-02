У "Резерв+" призупинять відстрочки з інвалідності: терміни та деталі від Міноборони
У застосунку "Резерв+" тимчасово буде недоступне оформлення відстрочок, пов'язаних з інвалідністю.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Коли не працюватиме послуга
У "Резерв+" не можна буде оформити відстрочку, пов'язану з інвалідністю - власною, дітей або батьків через планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики. Вони розпочнуться 2 жовтня о 14:30.
У Міноборони наголошують, що повторний вхід у "Резерв+" не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт. У цей період варто залишатися у своєму акаунті та не виходити із застосунку для повторного входу.
Якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.
Про відновлення роботи послуги обіцяють повідомити окремо. Орієнтовно це має відбутися 4 жовтня після 16:00.
Нагадаємо, право на відстрочку від мобілізації у 2026 році мають, зокрема, багатодітні батьки, особи з інвалідністю, студенти, докторанти, окремі працівники та заброньовані військовозобов'язані. Оформити її можна через "Резерв+" або ЦНАП залежно від підстави, подавши документи, що підтверджують право на відстрочку.
РБК-Україна також писало, що оформити відстрочку через постійний догляд за родичем без II групи інвалідності можливо, але для цього потрібно підтвердити потребу в такому догляді медичним висновком. Зокрема, для людини з III групою інвалідності це має бути зазначено у висновку ЕКОПФО, а без інвалідності - у висновку ЛКК.