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У "Резерв+" призупинять відстрочки з інвалідності: терміни та деталі від Міноборони

11:49 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
У "Резерв+" призупинять відстрочки з інвалідності: терміни та деталі від Міноборони Фото: Оформлення відстрочки через "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
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У застосунку "Резерв+" тимчасово буде недоступне оформлення відстрочок, пов'язаних з інвалідністю.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Коли не працюватиме послуга

У "Резерв+" не можна буде оформити відстрочку, пов'язану з інвалідністю - власною, дітей або батьків через планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики. Вони розпочнуться 2 жовтня о 14:30.

У Міноборони наголошують, що повторний вхід у "Резерв+" не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт. У цей період варто залишатися у своєму акаунті та не виходити із застосунку для повторного входу.

Якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.

Про відновлення роботи послуги обіцяють повідомити окремо. Орієнтовно це має відбутися 4 жовтня після 16:00.

Нагадаємо, право на відстрочку від мобілізації у 2026 році мають, зокрема, багатодітні батьки, особи з інвалідністю, студенти, докторанти, окремі працівники та заброньовані військовозобов'язані. Оформити її можна через "Резерв+" або ЦНАП залежно від підстави, подавши документи, що підтверджують право на відстрочку.

РБК-Україна також писало, що оформити відстрочку через постійний догляд за родичем без II групи інвалідності можливо, але для цього потрібно підтвердити потребу в такому догляді медичним висновком. Зокрема, для людини з III групою інвалідності це має бути зазначено у висновку ЕКОПФО, а без інвалідності - у висновку ЛКК.

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