У "Резерв+" призупинять відстрочки з інвалідності: терміни та деталі від Міноборони

У застосунку "Резерв+" тимчасово буде недоступне оформлення відстрочок, пов'язаних з інвалідністю.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Коли не працюватиме послуга

У "Резерв+" не можна буде оформити відстрочку, пов'язану з інвалідністю - власною, дітей або батьків через планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики. Вони розпочнуться 2 жовтня о 14:30.

У Міноборони наголошують, що повторний вхід у "Резерв+" не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт. У цей період варто залишатися у своєму акаунті та не виходити із застосунку для повторного входу.

Якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.

Про відновлення роботи послуги обіцяють повідомити окремо. Орієнтовно це має відбутися 4 жовтня після 16:00.