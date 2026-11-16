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Оформлення статусу УБД для іноземців в Україні спростили: як змінились правила

12:16 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Костенко
Оформлення статусу УБД для іноземців в Україні спростили: як змінились правила Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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В Україні спростили процес отримання статусу учасника бойових дій (УБД) для іноземних військовослужбовців. Один із документів подавати більше не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).

Яким був порядок отримання статусу УБД для іноземців

Раніше порядок оформлення статусу УБД для іноземних захисників вимагав від командирів військових частин подавати на розгляд міжвідомчої комісії такий пакет документів:

  • копія паспорта з перекладом українською мовою;
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
  • довідка форми №6 про безпосередню участь особи у відповідних заходах (згідно з порядком, затвердженим постановою уряду №413);
  • повний витяг про відсутність судимості заявника (сформований засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, або ж отриманий через сервісний центр МВС чи ЦНАП).

"Цей пакет документів командири зобов'язані подавати у 5-денний строк з початку виконання бойового наказу (розпорядження)", - уточнили в міністерстві.

Що змінилось у процедурі для іноземних захисників тепер

Нещодавно Кабінет міністрів (за ініціативи Міністерства оборони) ухвалив рішення щодо спрощення процедури отримання статусу УБД для іноземців та осіб без громадянства у лавах Збройних сил України.

Відтепер іноземним військовим не потрібно подавати витяг про відсутність судимості.

Оформлення статусу УБД для іноземців в Україні спростили: як змінились правилаПроцес отримання статусу УБД для іноземців спростили (інфографіка: mod.gov.ua)

У міністерстві нагадали, що "отримання витягу про несудимість потребує особистих дій від захисника, який під час виконання завдань не завжди має змогу особисто звернутися за цим документом".

Через це процес набуття статусу УБД для іноземних військових ускладнювався.

Саме тому з обов'язкового пакету документів було виключено вимогу щодо надання витягу про відсутність судимості.

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Зазначається, що така зміна:

  • усуває правову нерівність між громадянами України та іноземними військовослужбовцями;
  • спрощує взаємодію між командирами військових частин та міжвідомчою комісією в процесі надання статусу УБД.

"Міністерство оборони цінує відданість іноземних військовослужбовців, які безпосередньо захищають суверенітет і територіальну цілісність України у районах ведення бойових дій. Ухвалене рішення забезпечує належний соціальний захист та повагу до їхніх прав", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні хочуть спростити процедуру отримання статусу УБД для ветеранів.

Крім того, ми пояснювали, як Кабмін вже спростив правила надання статусу УБД.

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