Ветеранам хочуть спростити отримання статусу УБД: що зміниться

В Україні хочуть спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Зокрема, частину процесів, пов'язаних зі збором документів та обміном інформацією між державними органами, планують перевести на самі установи.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім.

Міністр підкреслив, що цифровізація послуг для ветеранів є одним із пріоритетних завдань відомства.

Певні зміни вже запроваджені: наприклад, ветеран або члени його родини можуть отримати витяг із реєстру ветеранів через застосунок "Дія", не відвідуючи Центр надання адміністративних послуг.

"Це вже полегшує життя. Але отримання статусу учасника бойових дій - інша процедура", - пояснив Кім.

За його словами, вона складається із семи кроків. Три з них є обов'язковими: проходження військово-лікарської комісії, здача зброї та отримання посвідчення.

Інші процеси, на думку міністра, держава могла б виконувати самостійно. Йдеться про обмін документами та інформацією між військовими частинами, Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров'я та іншими органами.

Однак наразі реєстри різних відомств не мають повноцінної взаємодії. Роботу над цим питанням починає Міністерство цифрової трансформації, до процесу також долучене Мінветеранів. Крім того, за словами Кіма, вже є принципова домовленість із Міноборони щодо цифровізації реєстру.

Він наголосив, що ветеран не повинен самостійно передавати документи між установами та розбиратися, як вони взаємодіють. Державні органи мають налагодити обмін інформацією між собою, щоб людина могла якомога швидше отримати необхідну послугу.

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За словами Кіма, причини затримок бувають різними. Зокрема, документи можуть загубитися, командир може відмовити у видачі необхідної довідки, а після зміни командування виникають додаткові труднощі з оформленням.

Також проблеми з'являються, якщо документи заповнені неправильно або подані не за встановленою формою.

Міністр пояснив, що за стандартних обставин процедура проходить досить швидко. Проте в нестандартних ситуаціях військовим доводиться самостійно вирішувати питання з документами та звертатися до різних установ. Саме цю частину процесу держава хоче взяти на себе.