Іноземцям у ЗСУ продовжили строки оформлення посвідок: Зеленський підписав закон

Іноземні військовослужбовці, які проходять службу в українських Силах оборони за контрактом, отримали додатковий час для оформлення посвідок на тимчасове проживання. Відповідний термін продовжили до травня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №16094, який змінює строки оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, що служать за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України.

До якого терміну потрібно оформити посвідку

Для іноземців, які уклали контракт до 10 травня 2026 року, строк звернення за посвідкою збільшили з шести місяців до одного року від дня набрання чинності попереднім законом. Тепер оформити документ можна до 10 травня 2027 року.

Для тих, хто уклав контракт після 10 травня 2026 року, але до набрання чинності новим законом, іще не отримав посвідку, також передбачили можливість звернутися за нею до 10 травня 2027 року.

Для іноземців, які укладатимуть контракт уже після набрання чинності новим законом, перебування в Україні вважатиметься законним від дня підписання контракту до отримання посвідки, але не довше трьох місяців.

Окремо врегулювали ситуацію для військовослужбовців, які припинили контракт. У визначених законом випадках, якщо людина не має посвідки або іншого документа, що підтверджує законність перебування в Україні, їй надаватимуть три місяці для врегулювання статусу.

Чим можна підтвердити законність перебування в Україні

До оформлення посвідки іноземні військовослужбовці зможуть підтверджувати законність перебування в Україні одним із таких документів:

військово-обліковим документом;

службовим посвідченням;

довідкою встановленого Міноборони зразка.

Як пояснила заступниця міністра оборони Любов Галан, зміни враховують умови військової служби, зокрема виконання бойових завдань далеко від місця дислокації частини. Через це іноземні військові не завжди можуть вчасно зібрати документи та особисто звернутися до міграційної служби.

Коли закон набуде чинності

Необхідність продовжити строки виникла після набрання чинності законом №4730-IX від 17 грудня 2025 року. Він зобов'язав іноземних військовослужбовців оформлювати посвідки на тимчасове проживання. Для тих, хто вже служив на момент набрання ним чинності 10 травня 2026 року, передбачили шість місяців на оформлення документа.

Цей строк спливає 10 листопада 2026 року. Однак частина військовослужбовців не встигла оформити посвідки через виконання бойових завдань і проходження підготовки.

Новий закон набере чинності наступного дня після офіційного опублікування.