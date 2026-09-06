УБД у 2026 році: як отримати статус і що робити, якщо його не надали автоматично

Статус учасника бойових дій (УБД) надає право на передбачені державою пільги й соціальні гарантії. Для багатьох військових статус надається автоматично, однак у деяких випадках документи доведеться подавати самостійно.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінветеранів у Facebook .

Хто має право на статус УБД

Статус учасника бойових дій можуть отримати військовослужбовці, які брали участь у бойових діях у складі військових підрозділів, з'єднань та об'єднань усіх видів і родів військ України.

Право на статус також мають:

добровольці, які у визначені законодавством періоди брали участь у захисті України;

люди, які брали участь в антитерористичній операції;

іноземці та особи без громадянства, які захищали Україну.

Коли статус надається автоматично

У більшості випадків військовому не потрібно самостійно подавати заяву.

У кожній військовій частині визначають уповноважену особу, яка вносить необхідні відомості до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Дані мають бути внесені протягом п'яти днів після початку виконання бойового завдання. На їхній підставі статус УБД надається автоматично.

Військовий отримує повідомлення про надання статусу через електронний кабінет військової частини або на електронну пошту.

Автоматично статус також можуть отримати військові, які потрапили в полон або зникли безвісти. У такому випадку держава передбачає можливість користування відповідними пільгами і для членів їхніх сімей без додаткових звернень.

Що робити, якщо статус не надали автоматично

Якщо командування не внесло необхідні дані до реєстру, військовий може звернутися самостійно.

Заяву можна подати:

поштою - до відповідної комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій;

- до відповідної комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій; онлайн через портал "Дія" - із використанням електронного підпису "Дія.Підпис".

До заяви потрібно додати документи, які підтверджують участь у бойових діях або заходах із захисту України.

Такі комісії працюють, зокрема, у Міноборони, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужбі, ДСНС та інших силових відомствах.

Що робити після звільнення зі служби

Звільнені військовослужбовці також можуть оформити статус УБД через відповідну комісію.

Якщо людина перебуває на військовому обліку, вона може звернутися до ТЦК та СП за місцем обліку.

Якщо військового зняли з обліку, звертатися потрібно до комісії того відомства, якому підпорядковувалася його військова частина.

Для тих, хто служив не у ЗСУ, документи подають до комісії відповідного відомства - наприклад, МВС, Нацгвардії, СБУ чи ДПСУ.

ТЦК та СП може самостійно запросити необхідні довідки у військової частини. Якщо частина не надає документи, ТЦК та СП має право витребувати їх через суд.

Комісія розглядає подані матеріали протягом 30 днів.

Як отримати статус добровольцям

Окремий порядок передбачений для цивільних добровольців, які брали участь у захисті України:

до 23 лютого 2018 року - в антитерористичній операції;

- в антитерористичній операції; з 24 лютого до 25 березня 2022 року - у заходах із захисту України від збройної агресії РФ.

Для цього потрібно подати до міжвідомчої комісії Мінветеранів заяву та документи, які підтверджують участь у захисті України.

Подати документи можна через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання або безпосередньо до Мінветеранів, зокрема поштою.

Після позитивного рішення інформацію про статус вносять до Єдиного державного реєстру ветеранів війни, а Мінветеранів видає посвідчення та нагрудний знак.

Як підтвердити статус УБД

Після надання статусу захисники та захисниці можуть отримати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни у будь-якому ЦНАПі.

Документ можна отримати через сервіс "Єдине вікно". Він підтверджує надання статусу та дає можливість користуватися передбаченими законом пільгами.