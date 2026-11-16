ua en ru
Пн, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Оформление статуса УБД для иностранцев в Украине упростили: как изменились правила

12:16 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Костенко
Оформление статуса УБД для иностранцев в Украине упростили: как изменились правила Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В Украине упростили процесс получения статуса участника боевых действий (УБД) для иностранных военнослужащих. Один из документов подавать больше не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ).

Каким был порядок получения статуса УБД для иностранцев

Раньше порядок оформления статуса УБД для иностранных защитников требовал от командиров воинских частей подавать на рассмотрение межведомственной комиссии такой пакет документов:

  • копия паспорта с переводом на украинский язык;
  • копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков;
  • справка формы №6 о непосредственном участии человека в соответствующих мероприятиях (согласно порядку, утвержденному постановлением правительства №413);
  • полная выписка об отсутствии судимости заявителя (сформированная средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, или же полученная через сервисный центр МВД или ЦНАП).

"Этот пакет документов командиры обязаны представлять в 5-дневный срок с начала исполнения боевого приказа (распоряжения)", - уточнили в министерстве.

Что изменилось в процедуре для иностранных защитников теперь

Недавно Кабинет министров (по инициативе Министерства обороны) принял решение об упрощении процедуры получения статуса УБД для иностранцев и лиц без гражданства в рядах Вооруженных сил Украины.

Теперь иностранным военным не нужно подавать выписку об отсутствии судимости.

Оформление статуса УБД для иностранцев в Украине упростили: как изменились правилаПроцесс получения статуса УБД для иностранцев упростили (инфографика: mod.gov.ua)

В министерстве напомнили, что "получение выписки о несудимости требует личных действий от защитника, который во время выполнения задач не всегда может лично обратиться за этим документом".

Из-за этого процесс приобретения статуса УБД для иностранных военных усложнялся.

Именно поэтому из обязательного пакета документов было исключено требование насчет предоставления выписки об отсутствии судимости.

Читайте также: Иностранцам в ВСУ продлили сроки оформления видов на жительство: Зеленский подписал закон

Отмечается, что такое изменение:

  • устраняет правовое неравенство между гражданами Украины и иностранными военнослужащими;
  • упрощает взаимодействие между командирами воинских частей и межведомственной комиссией в процессе предоставления статуса УБД.

"Министерство обороны ценит преданность иностранных военнослужащих, которые непосредственно защищают суверенитет и территориальную целостность Украины в районах ведения боевых действий. Принятое решение обеспечивает надлежащую социальную защиту и уважение к их правам", - подытожили в ведомстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине хотят упростить процедуру получения статуса УБД для ветеранов.

Кроме того, мы объясняли, как Кабмин уже упростил правила предоставления статуса УБД.

Читайте также о досрочной пенсии для УБД - кто имеет на нее право, каковы выплаты и как их оформить в 2026 году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров Украины Министерство обороны Украины служба в армії Вооруженные силы Украины Война в Украине Документы Военный
Новости
Украина нанесла удар по Крымскому мосту
Украина нанесла удар по Крымскому мосту
Аналитика
Дефицит кадров в ОПК растет: интервью с исполнительным директором Технологических Сил Украины
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Дефицит кадров в ОПК растет: интервью с исполнительным директором Технологических Сил Украины