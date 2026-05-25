Оформити майно на дитину стало простіше: в Україні скасували обов’язковий дозвіл

В Україні спростили процедуру оформлення майна на дітей. Відтепер для безоплатної передачі дитині нерухомості чи іншого цінного майна більше не потрібно отримувати дозвіл органу опіки та піклування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.
Головне:
22 травня набрав чинності закон №4824-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів в інтересах малолітніх та неповнолітніх осіб".
Документ змінює правила оформлення майна на дітей. Тепер, якщо дитина безоплатно набуває майно у власність, дозвіл органу опіки більше не потрібен. Це стосується:
Також спрощення діє у випадках, коли дитина вже користується цим майном.
Попри спрощення процедури, згода батьків або інших законних представників дитини залишається необхідною. Як пояснили у Мін’юсті, правила залежать від віку дитини.
Малолітні діти до 14 років мають часткову цивільну дієздатність. Тому договори щодо нерухомості чи автомобілів від їхнього імені укладають батьки або законні представники.
При цьому для оформлення договору потрібна письмова нотаріально засвідчена згода другого з батьків.
Неповнолітні діти віком від 14 до 18 років уже можуть брати участь у підписанні договорів самостійно. Однак для цього також потрібна згода обох батьків або законних представників.
Якщо договір потребує нотаріального посвідчення чи державної реєстрації, така згода має бути нотаріально засвідчена.
Закон передбачає низку винятків. Правочин можна укладати без згоди одного з батьків, якщо він:
У Мін’юсті наголосили, що спрощення стосується лише випадків, коли дитина набуває майно у власність.
Якщо ж йдеться про продаж, дарування, обмін, заставу чи інше відчуження майна, власником якого вже є дитина, дозвіл органу опіки та піклування залишається обов’язковим.
Це правило поширюється на:
