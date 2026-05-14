Без згоди другого з батьків: уряд спростив реєстрацію місця проживання дітей військових
Уряд спростив процедуру реєстрації та зняття з місця проживання дітей для сімей військовополонених та зниклих безвісти. Відтепер у таких випадках не потрібно отримувати згоду другого з батьків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Головне:
- Спрощення процедури: Кабмін оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання дітей для сімей військовополонених та зниклих безвісти.
- Скасування згоди: Відтепер для зміни місця реєстрації дитини не потрібно отримувати дозвіл від другого з батьків, якщо він перебуває у полоні або має статус зниклого безвісти.
- Місце реєстрації: У таких випадках малолітню дитину реєструватимуть за тією ж адресою, де офіційно проживає той із батьків, хто подає заяву.
- Мета змін: У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що рішення спрямоване на зменшення бюрократичного навантаження на родини захисників у складних обставинах.
Що змінилося
Кабінет міністрів оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання, адаптувавши їх до умов війни та потреб родин захисників.
Тепер для реєстрації або зняття з місця проживання малолітньої дитини не потрібна згода другого з батьків, якщо він:
- має статус зниклого безвісти;
- перебуває у полоні.
У такому випадку дитину реєструватимуть за адресою того з батьків, який подає заяву на отримання послуги.
Навіщо змінили правила
У Мінцифри пояснили, що рішення ухвалили для зменшення бюрократії та підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.
У міністерстві наголосили, що держава має спрощувати доступ до послуг, а не створювати додаткові труднощі для родин військових, полонених та зниклих безвісти.
Нагадаємо, в Україні без реєстрації місця проживання можна проживати не більше 30 днів, однак покарання за порушення є мінімальним. За перше порушення передбачене лише попередження, а за повторне протягом року - штраф від 17 до 51 гривні.
РБК-Україна також розповідало, як можна змінити місце реєстрації через застосунок "Дія".