Без згоди другого з батьків: уряд спростив реєстрацію місця проживання дітей військових

Уряд спростив процедуру реєстрації та зняття з місця проживання дітей для сімей військовополонених та зниклих безвісти. Відтепер у таких випадках не потрібно отримувати згоду другого з батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України .

Що змінилося

Кабінет міністрів оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання, адаптувавши їх до умов війни та потреб родин захисників.

Тепер для реєстрації або зняття з місця проживання малолітньої дитини не потрібна згода другого з батьків, якщо він:

має статус зниклого безвісти;

перебуває у полоні.

У такому випадку дитину реєструватимуть за адресою того з батьків, який подає заяву на отримання послуги.

Навіщо змінили правила

У Мінцифри пояснили, що рішення ухвалили для зменшення бюрократії та підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

У міністерстві наголосили, що держава має спрощувати доступ до послуг, а не створювати додаткові труднощі для родин військових, полонених та зниклих безвісти.