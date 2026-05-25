Оформить имущество на ребенка стало проще: в Украине отменили обязательное разрешение

В Украине упростили процедуру оформления имущества на детей. Отныне для бесплатной передачи ребенку недвижимости или другого ценного имущества больше не нужно получать разрешение органа опеки и попечительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Главное:
22 мая вступил в силу закон №4824-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц".
Документ меняет правила оформления имущества на детей. Теперь, если ребенок безвозмездно приобретает имущество в собственность, разрешение органа опеки больше не требуется. Это касается:
Также упрощение действует в случаях, когда ребенок уже пользуется этим имуществом.
Несмотря на упрощение процедуры, согласие родителей или других законных представителей ребенка остается необходимым. Как пояснили в Минюсте, правила зависят от возраста ребенка.
Малолетние дети до 14 лет имеют частичную гражданскую дееспособность. Поэтому договоры по недвижимости или автомобилям от их имени заключают родители или законные представители.
При этом для оформления договора требуется письменное нотариально заверенное согласие второго родителя.
Несовершеннолетние дети в возрасте от 14 до 18 лет уже могут участвовать в подписании договоров самостоятельно. Однако для этого также требуется согласие обоих родителей или законных представителей.
Если договор требует нотариального удостоверения или государственной регистрации, такое согласие должно быть нотариально удостоверено.
Закон предусматривает ряд исключений. Сделку можно заключать без согласия одного из родителей, если он:
В Минюсте отметили, что упрощение касается только случаев, когда ребенок приобретает имущество в собственность.
Если же речь идет о продаже, дарении, обмене, залоге или ином отчуждении имущества, владельцем которого уже является ребенок, разрешение органа опеки и попечительства остается обязательным.
Это правило распространяется на:
Напомним, Кабинет министров Украины упростил процедуру регистрации и снятия с места жительства детей для семей военнопленных и пропавших без вести. Отныне в таких случаях не нужно получать согласие второго родителя, а ребенка могут зарегистрировать по адресу того из родителей, который подает заявление.
РБК-Украина ранее рассказывало, что Министерство иностранных дел Украины запустило первую полностью дистанционную консульскую услугу - оформление РНОКПП (налогового номера) для детей до 18 лет за рубежом. Подать заявку можно онлайн через систему "е-Консул" или в дипломатических учреждениях без необходимости выезда в Украину.