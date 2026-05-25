Оформить имущество на ребенка стало проще: в Украине отменили обязательное разрешение

В Украине упростили процедуру оформления имущества на детей. Отныне для бесплатной передачи ребенку недвижимости или другого ценного имущества больше не нужно получать разрешение органа опеки и попечительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины .

Главное: Отмена бюрократии: В Украине вступил в силу новый закон, который позволяет бесплатно передавать детям в собственность недвижимость, авто или другое ценное имущество без разрешения органов опеки и попечительства.

Что изменилось

22 мая вступил в силу закон №4824-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц".

Документ меняет правила оформления имущества на детей. Теперь, если ребенок безвозмездно приобретает имущество в собственность, разрешение органа опеки больше не требуется. Это касается:

недвижимости;

объектов незавершенного строительства;

будущих объектов недвижимости;

транспортных средств;

другого ценного имущества.

Также упрощение действует в случаях, когда ребенок уже пользуется этим имуществом.

Несмотря на упрощение процедуры, согласие родителей или других законных представителей ребенка остается необходимым. Как пояснили в Минюсте, правила зависят от возраста ребенка.

Как будут оформлять имущество на детей до 14 лет

Малолетние дети до 14 лет имеют частичную гражданскую дееспособность. Поэтому договоры по недвижимости или автомобилям от их имени заключают родители или законные представители.

При этом для оформления договора требуется письменное нотариально заверенное согласие второго родителя.

Какие правила действуют для детей от 14 до 18 лет

Несовершеннолетние дети в возрасте от 14 до 18 лет уже могут участвовать в подписании договоров самостоятельно. Однако для этого также требуется согласие обоих родителей или законных представителей.

Если договор требует нотариального удостоверения или государственной регистрации, такое согласие должно быть нотариально удостоверено.

Когда согласие одного из родителей не требуется

Закон предусматривает ряд исключений. Сделку можно заключать без согласия одного из родителей, если он:

находится в плену;

признан без вести пропавшим;

проживает отдельно от ребенка более шести месяцев и не участвует в его воспитании;

его место жительства неизвестно;

интернирован в нейтральном государстве.

В каких случаях разрешение органа опеки все еще нужно

В Минюсте отметили, что упрощение касается только случаев, когда ребенок приобретает имущество в собственность.

Если же речь идет о продаже, дарении, обмене, залоге или ином отчуждении имущества, владельцем которого уже является ребенок, разрешение органа опеки и попечительства остается обязательным.

Это правило распространяется на: