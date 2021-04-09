Как оформить пенсию во время карантина: разъяснение Минсоцполитики

В министерстве напомнили, что в условиях карантина услуги по пенсионному обеспечению можно получить удаленно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд".

Для подачи обращения о назначении пенсии в режиме онлайн потребуется:

зайти на сайт ПФУ и авторизоваться на нем с помощью электронной подписи или через систему электронной идентификации GOVID, которая позволяет войти в личный кабинет с помощью банковской карты (BankID) или оператора мобильной связи (MobileID);

после авторизации в "Личном кабинете", нужно выбрать раздел "Заявление на назначение пенсии", заполнить анкету и прикрепить к заявлению сканкопии необходимых для назначения пенсии документов (их перечень указан в на сайте ПФУ);

на следующем этапе нужно указать вид желаемого формата пенсионного удостоверения - бумажного обычного образца или пластиковой карты с чипом, а также выбрать способ информирования по этапам обработки заявления;

заявление нужно подписать электронной подписью и отправить в ПФУ;

после отправки заявления в течение 10 дней придет СМС о решении о назначении пенсии;

состояние и результаты обработки заявления отображаются в "Личном кабинете".

В Минсоцполитики отметили, что после получения сообщения о назначении пенсии для подтверждения (проверки) предоставленных документов и получения пенсионного удостоверения нужно прийти в сервисный центр.

Рассчитать будущую пенсию по возрасту можно на сайте ПФУ с помощью "Пенсионного калькулятора".