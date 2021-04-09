Как оформить пенсию во время карантина: разъяснение Минсоцполитики

Как оформить пенсию онлайн в Украине во время карантина разъяснили в Минсоцполитике. Ведомство опубликовало инструкцию, как подать обращение и отслеживать состояние его обработки.
Об этом сообщает Минсополитики на своем сайте.
В министерстве напомнили, что в условиях карантина услуги по пенсионному обеспечению можно получить удаленно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд".
Для подачи обращения о назначении пенсии в режиме онлайн потребуется:
В Минсоцполитики отметили, что после получения сообщения о назначении пенсии для подтверждения (проверки) предоставленных документов и получения пенсионного удостоверения нужно прийти в сервисный центр.
Рассчитать будущую пенсию по возрасту можно на сайте ПФУ с помощью "Пенсионного калькулятора".
Напомним, в 2021 году ожидается еще несколько этапов повышения пенсий в Украине. Кроме того, в этом году должны запустить накопительную пенсионную систему.
Отметим, гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский заявил "о принудительном, с 1 сентября 2021 года, переводе на карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы, тех, кто не ходят и тех, кому за 80 лет".
РБК-Украина писало, что с 1 апреля для части украинцев подняли пенсионный возраст. Издание подробно расписало, кого это коснется.