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Как оформить пенсию во время карантина: разъяснение Минсоцполитики

Автор: РБК-Украина

Как оформить пенсию онлайн в Украине во время карантина разъяснили в Минсоцполитике. Ведомство опубликовало инструкцию, как подать обращение и отслеживать состояние его обработки.

Об этом сообщает Минсополитики на своем сайте.

В министерстве напомнили, что в условиях карантина услуги по пенсионному обеспечению можно получить удаленно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд".

Для подачи обращения о назначении пенсии в режиме онлайн потребуется:

  • зайти на сайт ПФУ и авторизоваться на нем с помощью электронной подписи или через систему электронной идентификации GOVID, которая позволяет войти в личный кабинет с помощью банковской карты (BankID) или оператора мобильной связи (MobileID);
  • после авторизации в "Личном кабинете", нужно выбрать раздел "Заявление на назначение пенсии", заполнить анкету и прикрепить к заявлению сканкопии необходимых для назначения пенсии документов (их перечень указан в на сайте ПФУ);
  • на следующем этапе нужно указать вид желаемого формата пенсионного удостоверения - бумажного обычного образца или пластиковой карты с чипом, а также выбрать способ информирования по этапам обработки заявления;
  • заявление нужно подписать электронной подписью и отправить в ПФУ;
  • после отправки заявления в течение 10 дней придет СМС о решении о назначении пенсии;
  • состояние и результаты обработки заявления отображаются в "Личном кабинете".

В Минсоцполитики отметили, что после получения сообщения о назначении пенсии для подтверждения (проверки) предоставленных документов и получения пенсионного удостоверения нужно прийти в сервисный центр.

Рассчитать будущую пенсию по возрасту можно на сайте ПФУ с помощью "Пенсионного калькулятора".

Напомним, в 2021 году ожидается еще несколько этапов повышения пенсий в Украине. Кроме того, в этом году должны запустить накопительную пенсионную систему.

Отметим, гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский заявил "о принудительном, с 1 сентября 2021 года, переводе на карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы, тех, кто не ходят и тех, кому за 80 лет".

РБК-Украина писало, что с 1 апреля для части украинцев подняли пенсионный возраст. Издание подробно расписало, кого это коснется.

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Новости Украины пенсииМинистерство социальной политикиКарантин
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