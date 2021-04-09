Як оформити пенсію під час карантину: роз'яснення Мінсоцполітики

Як оформити пенсію онлайн в Україні під час карантину роз'яснили в Мінсоцполітики. Відомство опублікувало інструкцію, як подати звернення і відстежувати стан його обробки.
Про це повідомляє Мінсополітікі на своєму сайті.
У міністерстві нагадали, що в умовах карантину послуги з пенсійного забезпечення можна отримати віддалено через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Крім того, можна скористатися мобільним додатком "Пенсійний фонд".
Для подачі звернення за призначенням пенсії в режимі онлайн буде потрібно:
У Мінсоцполітики зазначили, що після отримання повідомлення про призначення пенсії для підтвердження (перевірки) наданих документів і отримання пенсійного посвідчення потрібно прийти в сервісний центр.
Розрахувати майбутню пенсію за віком можна на сайті ПФУ за допомогою "Пенсійного калькулятора".
Нагадаємо, в 2021 році очікується ще кілька етапів підвищення пенсій в Україні. Крім того, в цьому році повинні запустити накопичувальну пенсійну систему.
Відзначимо, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив "про примусове, з 1 вересня 2021 року перекладі на карти усіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи, тих, хто не ходять і тих, кому за 80 років".
РБК-Україна писало, що з 1 квітня для частини українців підняли пенсійний вік. Видання детально розписала, кого це торкнеться.