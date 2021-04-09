RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Як оформити пенсію під час карантину: роз'яснення Мінсоцполітики

Автор: РБК-Україна

Як оформити пенсію онлайн в Україні під час карантину роз'яснили в Мінсоцполітики. Відомство опублікувало інструкцію, як подати звернення і відстежувати стан його обробки.

Про це повідомляє Мінсополітікі на своєму сайті.

У міністерстві нагадали, що в умовах карантину послуги з пенсійного забезпечення можна отримати віддалено через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Крім того, можна скористатися мобільним додатком "Пенсійний фонд".

Для подачі звернення за призначенням пенсії в режимі онлайн буде потрібно:

  • зайти на сайт ПФУ і авторизуватися на ньому за допомогою електронного підпису або через систему електронної ідентифікації GOVID, яка дозволяє увійти в особистий кабінет за допомогою банківської карти (BankID) або оператора мобільного зв'язку (MobileID);
  • після авторизації в "Особистому кабінеті", потрібно вибрати розділ "Заява на призначення пенсії", заповнити анкету і прикріпити до заяви сканкопіі необхідних для призначення пенсії документів (їх перелік зазначено в на сайті ПФУ);
  • на наступному етапі потрібно вказати вид бажаного формату пенсійного посвідчення - паперового звичайного зразка або пластикової картки з чіпом, а також вибрати спосіб інформування по етапах обробки заяви;
  • заяву потрібно підписати електронним підписом і відправити в ПФУ;
  • після відправки заяви протягом 10 днів прийде СМС про рішення про призначення пенсії;
  • стан і результати обробки заяви відображаються в "Особистому кабінеті".

У Мінсоцполітики зазначили, що після отримання повідомлення про призначення пенсії для підтвердження (перевірки) наданих документів і отримання пенсійного посвідчення потрібно прийти в сервісний центр.

Розрахувати майбутню пенсію за віком можна на сайті ПФУ за допомогою "Пенсійного калькулятора".

Нагадаємо, в 2021 році очікується ще кілька етапів підвищення пенсій в Україні. Крім того, в цьому році повинні запустити накопичувальну пенсійну систему.

Відзначимо, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив "про примусове, з 1 вересня 2021 року перекладі на карти усіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи, тих, хто не ходять і тих, кому за 80 років".

РБК-Україна писало, що з 1 квітня для частини українців підняли пенсійний вік. Видання детально розписала, кого це торкнеться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пенсіїМіністерство соціальної політикиКарантин
Читайте також
Названо обмеження в Івано-Франківську після виходу з "червоної зони"
Комітет Ради просить поліцію посилити контроль за карантином в Одеській області
У Черкасах продовжили дистанційне навчання для учнів 5-11 класів
Прогноз погоди