Як оформити пенсію під час карантину: роз'яснення Мінсоцполітики

У міністерстві нагадали, що в умовах карантину послуги з пенсійного забезпечення можна отримати віддалено через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Крім того, можна скористатися мобільним додатком "Пенсійний фонд".

Для подачі звернення за призначенням пенсії в режимі онлайн буде потрібно:

зайти на сайт ПФУ і авторизуватися на ньому за допомогою електронного підпису або через систему електронної ідентифікації GOVID, яка дозволяє увійти в особистий кабінет за допомогою банківської карти (BankID) або оператора мобільного зв'язку (MobileID);

після авторизації в "Особистому кабінеті", потрібно вибрати розділ "Заява на призначення пенсії", заповнити анкету і прикріпити до заяви сканкопіі необхідних для призначення пенсії документів (їх перелік зазначено в на сайті ПФУ);

на наступному етапі потрібно вказати вид бажаного формату пенсійного посвідчення - паперового звичайного зразка або пластикової картки з чіпом, а також вибрати спосіб інформування по етапах обробки заяви;

заяву потрібно підписати електронним підписом і відправити в ПФУ;

після відправки заяви протягом 10 днів прийде СМС про рішення про призначення пенсії;

стан і результати обробки заяви відображаються в "Особистому кабінеті".

У Мінсоцполітики зазначили, що після отримання повідомлення про призначення пенсії для підтвердження (перевірки) наданих документів і отримання пенсійного посвідчення потрібно прийти в сервісний центр.

Розрахувати майбутню пенсію за віком можна на сайті ПФУ за допомогою "Пенсійного калькулятора".