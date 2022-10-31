Без офіційного указу. Путін заявив, що мобілізація в Росії завершена

Призов у рамках часткової мобілізації в Російській Федерації завершено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, яку приводять російські ЗМІ.

"Але вона завершена, крапка поставлена", - додав Путін.

Окремо російський диктатор заявив, що він планує порадитись з юристами, тому що він сам і не думав, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації в РФ.

"Так звичайно, це було зроблено моїм указом, тому що по іншому по закону неможливо. Але було зроблено за пропозицією Міністерства оборони РФ, це звичайно. А зараз Міноборони запропонувало мобілізаційні заходи завершити", - заявив Путін.

Нагадаємо, президенту РФ Володимиру Путіну доповіли, що заходи щодо часткової мобілізації закінчено та в армію набрали 300 тисяч військових. В Україну вже відправили 82 тисячі росіян.

Також раніше Путін спробував виправдати мобілізацію в РФ і назвав терміни її завершення.

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Пізніше стало відомо, що мобілізовані росіяни продовжують бунти та відмовлятися виконувати накази свого командування на тлі поганих умов на полігонах.

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